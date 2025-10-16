В Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году

Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул. Об этом в интервью ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в следующем году на майские ожидается три выходных дня по случаю 1 Мая (с 1 по 3 мая) и еще три — по случаю 9 Мая (с 9 по 11 мая). Также трехдневные выходные ожидаются по случаю 23 Февраля и 8 Марта.

Бессараб утверждает, что абсолютное большинство граждан разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными.

До этого сообщалось, что перед ноябрьскими праздниками россиян ожидает первая шестидневная рабочая неделя в 2025 году.

Шестидневная рабочая неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Ее появление объясняется переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. При этом 1 ноября рабочие смены будут сокращены на один час.

После удлиненной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, а затем работать со среды по пятницу — с 5 по 7 ноября.

