Россия ответит Латвии санкциями на высылку граждан из страны

Правительство РФ в течение месяца должно подготовить пакет предложений по ответным экономическим ограничениям в отношении латвийских властей из-за принудительной высылки россиян. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.

«Мы примем постановление Государственной Думы, где будет обращение к правительству, в том числе с целью принять меры экономического характера к Латвии. Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — заявил Калашников в интервью «Известиям».

Разъяснена ситуация с высылкой россиян из Латвии

Ранее более 800 россиянам было предписано покинуть Латвию за нарушение миграционного режима. Следом Рига ввела платный въезд через границу с Россией и Белоруссией. По мнению МИД РФ, массовые депортации в Латвии остаются без реакции со стороны международных организаций. URA.RU уже писало, что в ГД подготовили законопроект о недопустимости дискриминации в отношении российских граждан, проживающих в Латвии.