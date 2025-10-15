Путин утвердил концепцию миграционной политики до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил план миграционной политики на следующие четыре года. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что правительство РФ должно обеспечить реализацию концепции и утвердить план мероприятий по ней до 31 декабря. Кроме того кабмин обязан каждый год предоставлять доклад, посвященный работе в этом направлении.

Результатом миграционной политики должно стать снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме того среди ожидаемых итогов значатся снижение доли мигрантов, которые незаконно работают в РФ, уменьшение количества детей мигрантов, не посещающих школы, увеличение доли иностранных студентов в российских высших учебных заведениях и повышение доли мигрантов, которых набирают на работу по программам целевого набора.