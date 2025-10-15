Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Ответственность за нарушение закона об иностранных агентах усилена в России. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

До принятия закона уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента наступала после двукратного привлечения к административной ответственности.

Теперь иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности после того, как он один раз понес административное наказание за нарушение статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Норма распространяется и на тех иноагентов, которые ранее были судимы по этой статье. Изменения внесены в статью 330.1 УК РФ.

Так, если иностранный агент ранее однократно нес административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах за нарушение части 1 статьи 330.1 (осуществлял свою деятельность без включения в реестр иноагентов), при повторном нарушении он получит либо штраф до 300 тыс. рублей или в размере своей заработной платы за период до двух лет, либо ему назначат обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы на этот же срок.

Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации. Кто и за что может получить такой статус?

Если же иноагент ранее нарушал части 2-9 указанной статьи - в частности, если он несвоевременно или в неполном объеме предоставлял сведения о себе, не сообщал о своем статусе, не ставил маркировку на свои материалы, вовремя не предоставлял отчет о своей деятельности, - то при повторном нарушении иностранный агент понесет то же наказание, что и при нарушении части первой.