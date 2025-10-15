Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в осложнении мирного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению представителей дипмиссии, санкционное давление со стороны Лондона осложняет выстраивание мирного диалога между Россией и Украиной, а также приводит к дальнейшей эскалации конфликта. Таким образом в посольстве прокомментировали новые санкции против российских компаний «Роснефти» и «Лукойл».

«Действия Лондона, очевидно, обусловлены усиливающимся отчаянием британского истеблишмента на фоне незавидного положения его киевской клиентелы. <...> Налицо явная незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса. Санкционный прессинг лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации», — сказано в сообщении посольства.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.