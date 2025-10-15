Дмитриев подтвердил продолжение переговоров с Уиткоффом
Важнейший диалог между Россией и США будет продолжен.
Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговорной группы с США Кирилл Дмитриев.
Американский политик крайне резко отреагировал на заявления СМИ о его якобы уходе с поста.
"Этот материал на 100% — фейк-ньюс и должен быть немедленно опровергнут и удалён. Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые “репортёры” берут подобный смехотворный вздор. Я вовлечён в мирный процесс как никогда и продолжаю с гордостью служить Президенту Соединённых Штатов!" — говорится в заявлении Уиткоффа в соцсетях, которое процитировал Дмитриев.
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что Стив Уиткофф якобы планирует покинуть свой пост после заключения мирного соглашения по Газе.