Дмитриев подтвердил продолжение переговоров с Уиткоффом

Важнейший диалог между Россией и США будет продолжен.

© Московский Комсомолец

Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участник переговорной группы с США Кирилл Дмитриев.

"Как я и пояснял, продолжаем важный диалог со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом", — написал Дмитриев в своем Telegram-канале, сопроводив этот комментарий заявлением самого Уиткоффа о том, что все публикации о его увольнении являются фейковыми.

Американский политик крайне резко отреагировал на заявления СМИ о его якобы уходе с поста.

"Этот материал на 100% — фейк-ньюс и должен быть немедленно опровергнут и удалён. Я часто задаюсь вопросом, откуда эти так называемые “репортёры” берут подобный смехотворный вздор. Я вовлечён в мирный процесс как никогда и продолжаю с гордостью служить Президенту Соединённых Штатов!" — говорится в заявлении Уиткоффа в соцсетях, которое процитировал Дмитриев.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что Стив Уиткофф якобы планирует покинуть свой пост после заключения мирного соглашения по Газе.