Посольство: санкции Лондона против нефтяной отрасли России имеют эффект бумеранга

Британские санкции против нефтяной отрасли России имеют эффект бумеранга, заявили в посольстве России в Лондоне.

«Попытки Лондона «задушить» российскую экономику будут иметь «эффект бумеранга». Нападки на ведущие российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков», — приводит РИА Новости комментарий дипмиссии.

Отмечается, что ограничения также ударят по энергобезопасности государств Глобального Юга.

Ранее Британия ввела санкции против пяти физлиц и 35 организаций.