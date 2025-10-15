Москва прижала США к стенке из-за ударов по России

Москва официально потребовала от Вашингтона объяснений в связи с публикациями о том, что США уже несколько месяцев поставляют Украине разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подтвердил, что обратил самое серьезное внимание на статью в Financial Times, в которой утверждалось о прямой помощи США в наведении украинского оружия на российские цели.

«Много пишут, и далеко не все из таких "ударов в колокол" подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times», — сказал Лавров.

Он уточнил, что запрос был отправлен «пару дней назад», и ответ от американской стороны пока не поступал.

В контексте интервью этот вопрос был задан Лаврову прямо: можно ли считать такую помощь уже «войной Трампа»? Таким образом, официальный запрос Москвы — это не просто выяснение фактов, а попытка определить, не перешли ли США черту, за которой начинается их прямое участие в конфликте против России, что полностью перечеркивает любые мирные инициативы, обсуждавшиеся на Аляске.