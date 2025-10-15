Лавров рассказал о перспективах союза с Россией против Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, может ли Москва заключить с кем-то союз против Китая. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Лаврова, такое развитие событий исключено. Министр подчеркнул, что Россия не собирается ни с кем вступать в объединения, особенно против Китая.

«Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», — заявил он.

Как объяснил Лавров, между Россией и Китаем есть прочная договорно-правовая база, которая отражает фокус стран на поддержку друг друга. Он также добавил, что у Китая есть своя позиция по вопросу возможности трехстороннего соглашения по стратегической стабильности.