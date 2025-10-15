Лавров: Келлог предлагает «законопатить» конфликт на Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призывает «законопатить» и загнать вглубь конфликт на Украине. Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он назвал Келлога полной противоположностью спецпосланника Стивена Уиткоффа, поскольку последний во время беседы на Аляске с президентом России Владимиром Путиным и американским главой обсуждал долгосрочное урегулирование, которое «устранит первопричины».

«А Келлог публично заявляет, что, дескать, ничего не надо признавать, никакие территории: де-факто они пока ваши, пока это не страшно; Прибалтика де-факто была всеми признана, а де-юре ее никто не признавал в составе СССР. По его словам, Запад общался с советским руководством, и даже западные делегации ездили в Ригу, Таллин, Вильнюс, а потом, когда пришла пора, западники сказали, что они их не признавали, поэтому те независимые», — отметил Лавров.

Таким образом, по его словам, Келлог призывает просто «законопатить и загнать вглубь» конфликт на Украине. По мнению Лаврова, спецпосланник рассчитывает, что «когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины».