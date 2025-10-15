Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся»

Политики стран Североатлантического альянса «очень активно хорохорятся». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на недавнее заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. По словам Ходжеса, в случае нападения под удар попали бы Калининград и Севастополь.

«Ребята очень активно хорохорятся», — сказал министр.

Также он отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который является «великим стратегом», «подпевает».

«Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание. То есть, чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь», — продолжил дипломат.

Он добавил, что западные делают огромное количество подобных заявлений.