Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся»
Политики стран Североатлантического альянса «очень активно хорохорятся». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на недавнее заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что силы НАТО «уничтожили» бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. По словам Ходжеса, в случае нападения под удар попали бы Калининград и Севастополь.
«Ребята очень активно хорохорятся», — сказал министр.
Лавров раскрыл реакцию США на одно предложение Путина
Также он отметил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, который является «великим стратегом», «подпевает».
Он добавил, что западные делают огромное количество подобных заявлений.