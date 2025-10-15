Лавров: в Европе хотят перевести украинский конфликт в «войну Трампа»

Европейцы хотят превратить конфликт на Украине в «войну президента США Дональда Трампа», для них это стало своеобразным «бальзамом на душу». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Европейцы хотят, чтобы война стала «войной Трампа». Это для них прямо «бальзам на душу», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос об эскалации стран Европы в отношении РФ.

Ранее Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать украинский конфликт.

Вместе с этим Трамп отметил, что считает отношения с Путиным очень хорошими.