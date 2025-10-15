Лавров оценил роль Мелании Трамп в ситуации вокруг Украины

Супруга президента США Меланья Трамп играет очень полезную роль в ситуации вокруг Украины, в том числе в вопросах возвращения детей в семьи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Очень полезную роль играет супруга президента США Меланья Трамп, в частности в вопросах возвращения детей в семьи. Причём за несколько месяцев с тех пор, как её письмо на имя президента Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы», — рассказал министр в интервью «Коммерсанту».

Меланья Трамп рассказывала, что российский лидер Владимир Путин ответил на её письмо.

О том, что жена президента США способствовала возвращению российской девочки с Украины, позднее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.