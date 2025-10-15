Володин сделал неожиданное заявление о Горбачеве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева нужно было исключить из партии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Володина, в день получения Горбачевым Нобелевской премии, его необходимо было снять с должности, потому что Нобелевский комитет «раздает коврижки предателям». По его мнению, если бы это произошло, СССР удалось бы сохранить.

«Когда говорим о распаде Советского Союза, он распался не в декабре 1991 года, а раньше. Он распался еще когда была партия КПСС, а она этого не увидела. И сегодняшний день он как раз нас, возможно, заставит задуматься об этом с другой стороны, потому что именно в этот день в 1990 году 35 лет назад Михаил Сергеевич Горбачев получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, его надо было в этот день снять с генерального секретаря и тогда, возможно, страна бы осталась», — заявил он.

В Госдуме пошутили о Нобелевской премии

Володин также заявил, что сегодня ситуация повторилась, поскольку Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По мнению Володина, Мачадо вела страну к «войне и крови».