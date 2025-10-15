Госдума подготовила законопроект о защите россиян в Латвии
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о недопустимости дискриминации в отношении российских граждан, проживающих в Латвии. Авторы инициативы решительно осудили действия латвийских властей, которые хотят депортировать более 800 российских граждан за нарушение законодательства.
«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации», — говорится в документе.
Он опубликован в электронной базе Госдумы.
Отмечается, что причиной для осуждения стали поправки к закону об иммиграции, принятые в Латвии в 2022–2023 годах. Из-за них 841 гражданин РФ лишился права на проживание, так как не прошел языковой экзамен и не заполнил анкету лояльности, которая содержит в себе требование согласиться с политикой Латвии по демонтажу памятников советским героям.
Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщало, что 841 россиянин получил уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за несоблюдения новых требований. Представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Латвии нацизмом. В Кремле отметили, что граждане России могут вернуться на родину и начать новую жизнь, передает RT.