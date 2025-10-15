Госдума подготовила законопроект о защите россиян в Латвии

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о недопустимости дискриминации в отношении российских граждан, проживающих в Латвии. Авторы инициативы решительно осудили действия латвийских властей, которые хотят депортировать более 800 российских граждан за нарушение законодательства.

© РИА Новости

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации», — говорится в документе.

Он опубликован в электронной базе Госдумы.

Отмечается, что причиной для осуждения стали поправки к закону об иммиграции, принятые в Латвии в 2022–2023 годах. Из-за них 841 гражданин РФ лишился права на проживание, так как не прошел языковой экзамен и не заполнил анкету лояльности, которая содержит в себе требование согласиться с политикой Латвии по демонтажу памятников советским героям.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщало, что 841 россиянин получил уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за несоблюдения новых требований. Представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Латвии нацизмом. В Кремле отметили, что граждане России могут вернуться на родину и начать новую жизнь, передает RT.