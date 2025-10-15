Североатлантический альянс на фоне антироссийской риторики семимильными шагами идет к третьей мировой. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне», — подчеркнул он.

15 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страны НАТО обсуждают новые правила по применению оружия против самолетов и беспилотников, которые незаконно попадают в воздушное пространство стран Североатлантического альянса.

На этом фоне параллельно на Западе идет обсуждение поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Газета Frankfurter Rundschau писала, что Украина в случае получения в свое распоряжение ракет Tomahawk может ударить ими по Москве.

Трамп: третьей мировой войны не будет

14 октября украинские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.