В Госдуме пошутили о Нобелевской премии

Министру финансов России Антону Силуанову не получить Нобелевскую премию. Такое шутливое заявление сделал в ходе заседания Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут «Ведомости».

В то же время Володин подчеркнул, что российская экономика достойно переносит внешние угрозы.

В свою очередь Силуанов отметил, что Нобелевская премия России не нужна. По мнению министра, главное — это поддержка парламента.

«Все остальное преодолеем, потому что если министр себя связывает со страной, если ему не нужны эти коврижки, которые почему-то многим нравились, значит, страна — будет», — уверен спикер Госдумы.

