Володин: Горбачева нужно было снять с должности в день получения Нобелевки

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что Михаила Горбачева следовало исключить из партии и снять с должности Генерального секретаря ЦК КПСС в день вручения ему Нобелевской премии мира. Он сделал это заявление на пленарном заседании Госдумы.

Володин подчеркнул, что распад Советского Союза начался задолго до декабря 1991 года, когда формально прекратил существование СССР. По его мнению, Горбачев, получив Нобелевскую премию в 1990 году, уже демонстрировал направление, ведущее к развалу страны.

"Вот его надо было в этот день исключить из партии, его надо было в этот день снять с Генерального секретаря, и тогда, возможно, страна бы осталась", - сказал он.

Председатель ГД добавил, что Нобелевский комитет предпочитает награждать тех, кто ведет к разрушению государств: "коврижки" раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его". В связи с этим он напомнил, что в крайний раз премию получила оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корине Мачадо - лидер оппозиции, "которая разрушала Венесуэлу", вела страну к гражданской войне.