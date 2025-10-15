Грубо пославший чиновника самарский губернатор извинился

Губернатор Самарской области Виталий Федорищев публично извинился за резкие высказывания в адрес бывшего главы администрации Кинельского района Алексея Жидкова, которого он отправил в отставку матом. Он отметил, что причиной его реакции стала халатность администрации района, которая, по его словам, не обращала внимания на проблемы в социальных учреждениях.

© телеграм-канал Вячеслава Федорищева

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен по большому счету так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — заявил Федорищев в интервью «Царьграду».

Он отметил, что его реакция была вызвана тем, что администрация района и Жидков лично не уделяли должного внимания важным проблемам социальных объектов. По его словам, во время визита в Дом культуры, коммунальный объект и недавно отремонтированную школу — повсюду были видны явные признаки халатности и безразличия к интересам жителей. Знаменитый камень, из-за которого собственно был уволен чиновник, лишь подчеркнул сложившуюся ситуацию.

Глава Кинельского района Алексей Жидков был уволен 14 октября по решению губернатора области после инспекционной поездки на территорию местной школы. Конфликт между ними возник из-за поврежденной мемориальной таблички на камне, посвященной героям Великой Отечественной войны. Чиновник заявил, что местные жители самостоятельно перенесли этот камень на территорию школы, о чем он сам узнал только вчера. На следующий день Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Заместитель уволенного главу сообщил, что Жидков сильно переживает из-за произошедшего.