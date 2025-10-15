Захарова рассказала о судьбе задержанных в Азербайджане россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 15 октября, сообщила, что Москва ведет обсуждение с Баку ситуации с россиянами, арестованными в июне.

© Вечерняя Москва

По ее словам, цель переговоров — ускорить освобождение граждан РФ и их возвращение домой.

— Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых, — цитирует дипломата «Лента.ру».

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых 10 октября был освобожден из-под ареста и отправлен под домашний арест. Российские власти взамен выпустили из-под стражи бывшего директора Театра сатиры гражданина Азербайджана Мамедали Агаева.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Баку будут и дальше развивать свои отношения.

Политолог Дмитрий Аграновский связал освобождение заложников с личным контактом лидеров государств — Владимира Путина и Ильхама Алиева, отметив, что эта договоренность демонстрирует стремление обеих сторон наладить диалог и снизить напряженность.