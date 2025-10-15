В Госдуме прокомментировали идею сократить отпуска и праздники в РФ

Инициатива по уменьшению продолжительности отпусков и праздничных дней является странной и непродуманной, она не нужна в нынешних экономических условиях в России. Об этом заявила News.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее общественник и политтехнолог Вадим Попов заявил о том, что Россия в условиях войны с Западом нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции, поэтому необходимо пересмотреть число нерабочих дней. Он высказал мнение, что сейчас «не время прохлаждаться месяц на курортах и дачах», и что для отдыха вполне хватит 21 дня, а новогодние каникулы стоит сократить до шести дней.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, инициатива - «странная, необоснованная, нелогичная, непроанализированная и совершенно не вовремя вброшенная».

«В последнее время экономика России развивается, и мы достигли значительных результатов. Несмотря на все западные санкции, страна уже мотивирована и выполняет задачи СВО, а именно защиту своей обороноспособности, суверенитета, в том числе развитие технологической независимости», — заметила парламентарий.

По ее словам, Россия уже демонстрирует превосходство над Евросоюзом в производстве военной техники, и нет необходимости «предлагать какие-то ухудшения условий труда».