Раскрыт тайный смысл заявления Сикорского о "трехлетней войне"

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о планах Украины воевать еще три года — это не реальный прогноз, а польские «хотелки» и попытка сформировать нужное общественное мнение. Такое мнение высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

© Московский Комсомолец

В интервью порталу News.ru он отметил, что подобные разговоры со стороны Варшавы — это способ выбить деньги на вооружение и выиграть время на фоне успешного продвижения российских войск.

"Чувствуется, что эти разговоры коррелируются с нашим продвижением. Сегодня наши солдаты зашли в Красноармейск и Димитров. Все эти пожелания и нагнетания обстановки связаны не с реальной оценкой, а больше с деньгами", — заявил Перенджиев.

Эксперт считает, что за громкими заявлениями скрывается главный страх Варшавы: потерять контроль над территориями, на которые она рассчитывала.

"Польша в этом плане очень обеспокоена тем, что Россия заберет себе всю Украину и те земли, на которые они рассчитывали", — отметил политолог.

Он уточнил, что речь идет не только о западноукраинских городах, таких как Львов, но и о южных областях, включая Николаевскую и Одесскую, к которым Варшава, по его мнению, проявляет "серьезный интерес".

Глава МИД Польши Сикорский: Украина готовится воевать еще три года

Логика польских властей, по мнению Перенджиева, проста: пока Украина держится, нужно максимально пугать Запад "российской угрозой", требовать денег и срочно перевооружаться.

Эксперт также подчеркнул, что на фоне трещащего по швам украинского фронта прогнозы Сикорского выглядят крайне сомнительно.