«Пересидеть и переждать не получится»: Слюсарь о модернизации теплосетей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь призвал одного из крупнейших поставщиков тепла в регионе - компанию «Лукойл-Ростовэнерго» - повысить надежность теплоснабжения и снизить аварийность сетей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

© Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Совещание, посвященное подготовке объектов инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, прошло в правительстве области. На встрече с главой региона присутствовал новый генеральный директор «Лукойл-Ростовэнерго» Андрей Филиппов.

«У нас в Ростовской области начался отопительный сезон. Есть большое количество вопросов к надежности систем. Изношенность инфраструктуры и аварийность высокие, а инвестиции, которые компания вкладывает в модернизацию и повышение надежности, недостаточные. <…> Просто пересидеть и переждать проблему не получится», - подчеркнул Слюсарь.

Среди основных задач губернатор указал повышение надежности, снижение аварийности и обновление сетей. Он подчеркнул, что генерация потребует отдельных подходов.

В «Лукойл-Ростовэнерго» заявили, что уже начали организационные мероприятия для повышения надежности теплоснабжения. На совещании обсудили эффективность предпринимаемых компанией шагов и необходимость дополнительных мер для бесперебойной работы комплекса зимой.

Слюсарь ознакомился с запланированными мероприятиями по обновлению теплосетевого хозяйства в Ростове и Волгодонске. Он потребовал принять дополнительные меры, найти ресурсы для модернизации и в то же время удержать тарифы в допустимых пределах.

Слюсарь подчеркнул, что для населения правительство продолжит субсидировать тариф с учетом роста инвестсоставляющей. Глава региона также распорядился проработать вопрос о привлечении федеральных средств на обновление инфраструктуры.

ООО «Лукойл-Ростовэнерго» - крупный производитель тепловой и электрической энергии в Ростове-на-Дону и Волгодонске. В состав компании входят Ростовская ТЭЦ-2, центральная котельная, районные котельные №3 и №4 в Ростове-на-Дону, а также Волгодонская ТЭЦ-2. Предприятие обеспечивает теплом около 70 процентов потребителей Ростова-на-Дону и большую часть Волгодонска.