Захарова заявила о контактах России и Сирии по военной линии

Москва и Дамаск ведут постоянные контакты по широкому кругу вопросов, касающихся российско-сирийского взаимодействия, в том числе и по линии оборонных ведомств двух стран.

Обсуждается и судьба дальнейшего присутствия российской стороны на территории арабской республики, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша двусторонняя повестка с Сирией охватывает широкий круг вопросов российско-сирийского взаимодействия. Обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов. Естественно, такого рода вопросы и контакты проводятся в закрытом режиме", - подчеркнула дипломат на брифинге.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что профильным ведомством в данном вопросе является Министерство обороны РФ: "Все, что мы могли на этот счет сказать, мы сказали. Диалог [между РФ и Сирией], в том числе по линии военных ведомств двух стран, продолжится, будем по мере возможности вас об этом информировать".