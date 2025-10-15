Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин в беседе с Life.ru прокомментировал историю с увольнением главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, о котором губернатор Вячеслав Федорищев заявил в нецензурной форме.

Как заметил собеседник издания, губернатора Самарской области следует привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани. Он указал, что соответствующая санкция предусматривает штраф или административный арест сроком до 15 суток.

Салкин обратил внимание на то, что в отношении муниципальных чиновников действует трудовой кодекс, однако приоритет имеют иные нормативные акты, которые регулируют их полномочия. Адвокат подчеркнул, что губернатор не наделен правом единолично увольнять главу района даже по мотиву утраты доверия. По словам собеседника издания, для этого существует установленная процедура — обращение в суд с указанием нарушений Конституции, федеральных законов или устава субъекта. Исключительно словами снять человека с должности невозможно, уточнил юрист.

Салкин добавил, что чиновник, в адрес которого были допущены оскорбительные высказывания, к тому же вправе потребовать компенсации морального вреда.