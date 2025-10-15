В Кремле высказались о проведении СВО

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты интересов страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин делает все, для обеспечения настоящего и будущего россиян — для этого в том числе проводится СВО.

«Президент Российской Федерации руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия ведет справедливую борьбу в ходе СВО. По его словам, Россия в ходе спецоперации борется не за территории, а за права людей.