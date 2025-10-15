Страны Запада не стремятся к урегулированию украинского конфликта. ЕС, поддерживая идею поставок киевскому режиму американских ракет "Томагавк" и передавая собственное оружие, демонстрирует отсутствие политической воли к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Российская Газета

Дипломат обратила внимание на слова еврокомиссара Каи Каллас, которая заявила, что Брюссель "приветствует все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее". По мнению Захаровой, "это служит еще одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чем так они любят рассуждать".

Дипломат также указала, что Киев сознательно затягивает конфликт. Украинские политики "преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", отметила Захарова.

По ее словам, киевский режим даже не скрывает, что готовит новые теракты на территории России. Это прямо признал Владимир Зеленский, заявив, что утвердил планы неких операций СБУ против РФ.

"Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия "Томагавк", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что попытки оказывать давление на Россию с использованием угрозы террора и применения силы неприемлемы и обречены на провал.

Ранее стало известно, что власти США изучают возможность поставок "Томагавк" Украине. Президент РФ Владимир Путин указал, что их применение невозможно без участия американских военных и передача ракет приведет к эскалации между РФ и США.

Как обращает внимание The New York Times, поставка данных ракет сопряжена с огромными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска. А поставка еще и пусковых установок "Тифон" приблизит США к прямой конфронтации с Россией.