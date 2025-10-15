Песков: Трамп пока не поздравил Путина с днем рождения

От президента США Дональда Трампа пока не поступало поздравлений с днем рождения в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в среду.

Отметим, что ранее в адрес Владимира Путина поступило большое количество поздравлений от лидеров со всего мира. Российского президента поздравляли и телеграммами, и в телефонных беседах.