Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

Россия не планирует выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии более 250 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение выполнять не будем», — отметил официальный представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос о том, могла бы гипотетическая выплата поспособствовать потеплению отношений России и Грузии. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Кремль считает эту тему «отдельной субстанцией».

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии компенсацию после событий 2008 года

Ранее ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны 253 миллиона евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Иск был подан в 2018 году.