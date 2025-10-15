В Кремле отреагировали на заявления Трампа о Путине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не хотел бы комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в отношении его российского коллеги Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин всегда руководствуется интересами России и российского народа. При этом, по его словам, российский лидер стремится перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло, однако этому препятствуют действия властей Украины.

Ранее Трамп заявил, что Путин якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине. «Он просто не хочет завершать эту войну», — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с президентом Аргентины.