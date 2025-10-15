В Кремле оценили скандальное увольнение главы района в Самарской области

Назначение и увольнение глав районов является прерогативой руководителя региона. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на скандальное увольнение главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова.

«Что касается этической стороны, то я не хотел бы давать комментарий», — заявил Песков.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash писал, что уволенный глава района был экстренно госпитализирован в отделение кардиологии. По данным канала, у бывшего чиновника диагностировали гипертонический криз.

СМИ: Губернатор Самарской области не имеет права увольнять главу района

Видео скандального увольнения распространилось в сети 14 октября. Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона. На кадрах видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».