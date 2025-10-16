Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации на территории постсоветской страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат упомянула закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», в соответствии с которым Институт опубликовал списки «лиц и событий, посвященные которым объекты содержат или не содержат символику российской имперской политики».

Захарова заявила о кризисе демократии во Франции

«Украинский институт некоей национальной памяти потребовал убрать из публичного пространства все топонимы, связанные с памятью о Бородино и подвиге великого русского героя Ивана Сусанина», — привела пример Захарова.

Подводя итог, дипломат отметила, что власть в Киеве переродилась в «жестокую неонацистскую диктатуру».

Ранее Институт национальной памяти Украины опубликовал на своем сайте перечень деятелей политики и культуры, а также ученых, которые связаны с «российской имперской политикой». В их число вошли писатели и поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Иван Бунин.