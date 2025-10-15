Глава Кинельского района Жидков напишет заявление об увольнении после лечения

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в грубой форме снял с должности, планирует написать заявление об увольнении.

© Вечерняя Москва

По его словам, принятое Федорищевым решение стало для него неожиданным и «эмоционально тяжелым».

— После выздоровления намерен написать заявление об увольнении, — отметил он.

По данным минздрава региона, на данный момент чиновник находится в стабильном состоянии

— Состояние Жидкова стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, — цитирует источник aif.ru.

По закону губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не может снять с поста главу Кинельского района Юрия Жидкова. Нарушения чиновника должны быть установлены и зафиксированы судом.

Жена уволенного Жидкова Наталья связала его снятие с должности с молодым возрастом главы Самарской области. Она отметила, что в семье считают решение несправедливым и поддерживают чиновника.

14 октября Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение чиновника. Он планирует назначить исполняющего обязанности главы района, с которым продолжит работу.