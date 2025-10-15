СМИ: Губернатор Самарской области не имеет права увольнять главу района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не может снять с поста главу Кинельского района Юрия Жидкова. Соответствующая информация следует из федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

© Пресс-служба Совфеда

Согласно закону, губернатор региона может уволить чиновника только в двух случаях. В первом — если местный глава издаст правовой акт, противоречащий российским законам. Во втором — если его действия повлекли нарушение прав и свобод человека, угрозу территориальной целостности государства, а также нецелевое использование бюджетных кредитов. При этом нарушения должны быть установлены и зафиксированы судом.

Кроме того, главу администрации снимут с должности только в том случае, если он не исполнит решение инстанции в течение определенного времени, передает РИА Новости.

Жена уволенного Юрия Жидкова Наталья связала его снятие с должности с молодым возрастом губернатора Самарской области. Она отметила, что в семье считают решение несправедливым и поддерживают чиновника.

14 октября Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение Жидкова. Он также заявил, что в скором времени назначит исполняющего обязанности главы района, с которым продолжит работу.