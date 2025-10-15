Захарова ответила на слова Каллас о ракетах Tomahawk для Украины

Поддержка верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас передачи Украине ракет большой дальности Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
Дипломат процитировала слова Каллас, которая приветствовала «все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее», и охарактеризовала позицию ЕС как «преследование узкокорыстных целей».
Ранее представитель МИД России заявила, что власти Украины, надеясь получить от США ракеты Tomahawk, не скрывают подготовку новых терактов против России. По ее словам, о подготовке терактов президент Украины Владимир Зеленский говорил в своем видеообращении восьмого октября, упомянув утвержденные планы операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России.