Заместитель «уволенного ***» чиновника сделал заявление

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого матом отправили в отставку, очень переживал из-за произошедшего. Об этом URA.RU сообщил заместитель отстраненного главы Дмитрий Григошкин.

«Юрий Николаевич — ответственный человек, всегда болел душой и болеет душой за свой район, с людьми всегда разговаривал», — отметил Григошкин в беседе с URA.RU.

Заместитель добавил, что его бывший руководитель сильно переживал из-за вчерашних событий, связанных с его увольнением.

Ранее Юрий Жидков, занимавший пост главы Кинельского района Самарской области и отстраненный от должности по решению губернатора, был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». По сведениям СМИ, сейчас Жидков проходит лечение в одном из медицинских учреждений региона.

Жидков был отправлен в отставку по распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева. В ходе проверки хода реконструкции социальных учреждений глава области задал Жидкову вопрос: «Это просто камень, да?», выразив тем самым недовольство качеством выполненных работ. Жидков подтвердил, что это действительно так, после чего губернатор резко ответил: «Уволен, ***». Жидков занимал должность с 2020 года.