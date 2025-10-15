«Политический инструментарий»: Захарова оценила вручение Нобелевской премии

Нобелевская премия превратилась в политический инструментарий, ее дают «исходя из будущей целесообразности». Такое мнение высказала в эфире радио Sputnik

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Нобелевский комитет присудил награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо, несмотря на желание президента США Дональда Трамп получить Нобелевскую премию мира.

При этом если бы Трамп победил, он стал бы пятым американским президентом, получившим эту премию, после Теодора Рузвельта (1906), Вудро Вильсона (1919), Джимми Картера (2002) и Барака Обамы (2009). Вручая премию Обаме в первый год его пребывания у власти, комитет заявил, что она дана «за исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Комментируя ситуацию с Нобелевской премией мира, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что во время президентства Барака Обамы в работе нобелевского комитета «существовала хоть какая-то антисправедливая, но логика».

«Они даже не скрывали, что дают ему премию не за то, что он сделал, а для того, чтобы он чего-то плохого не сделал в будущем», — пояснила дипломат.

По ее словам, Нобелевская премия мира превратилась в политический инструментарий, «который не имеет прозрачной процедуры и понятной всем логики отбора людей за то, что они сделали».

«То, что мы видим, давным-давно превратилось в какую-то политическую кузню, когда приводят очередную темную лошадку – и дальше подбирают по ней подковы исходя из будущей политической целесообразности», — констатировала Мария Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» решение не давать Нобелевскую премию мира главе США Дональду Трампу.