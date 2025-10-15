Передача Украине крылатых ракет американского производства Tomahawk приведет к другому уровню эскалации военного конфликта и изменит все. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет в новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — сказал крымский политик.

По его словам, тема с поставками ракет США Украине используется как инструмент давления на Россию и шантажа. Москва, как отметил Константинов, готова к переговорам, но президенту Украины Владимиру Зеленскому они не нужны.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского лидера вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.