В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и нового лидера Сирии

Президент России Владимир Путин и новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудят торговые, гуманитарные и политические связи России и Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации.