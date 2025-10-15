Главы вологодских Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов увольняются

Главы Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов Вологодской области объявили о своей отставке в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС. По словам Быкова, он уйдет с поста 24 ноября.

"На минувшей неделе мое решение поддержали депутаты представительного собрания округа", - сообщил он.

После отставки чиновник будет работать советником своего преемника. "Моя служба родному краю так скоро не оборвется", - подчеркнул коллега Быкова Ордин. По его словам, работая советником нового главы, он будет "активно поддерживать нового руководителя, передавая накопленные знания и опыт, обеспечивая необходимую преемственность".

С чем связаны перестановки, не уточняется. До этого губернатор Самарской области обматерил и уволил главу Кинельского района. В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: "Уволен!". При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.