Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАДов).

Как утверждает «Коммерсантъ», торговля должна быть остановлена, если у БАДов нет госрегистрации, если в их составе есть запрещённые вещества, на пачке нет информации об изготовителе, либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова между тем предлагает ввести новые правила с 1 марта 2026 года. Эксперты отмечают, что это необходимый минимум, который позволит очистить рынок от некачественной продукции.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей ранее рассказала, что популярные биодобавки с черникой для улучшения зрения вопреки расхожему мнению не имеют убедительных клинических доказательств своей эффективности.

Мария Рябуха, директор по развитию аналитической платформы «Фармзнание», между тем посоветовала изучать состав БАДов, а также проверять, зарегистрирован ли препарат в государственном реестре Роспотребнадзора.