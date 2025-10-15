Слуцкий предложил ужесточить меры против недобросовестных управляющих компаний

Срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований приведет к отзыву лицензии у управляющих компаний, предлагают увеличить с 12 до 24 месяцев. Соответствующий законопроект разработан депутатами ЛДПР и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

Политик пояснил, что предлагаемые изменения усилят ответственность недобросовестных УК. "Предлагается усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний. Срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований повлечет отзыв лицензии, будет увеличен с 12 до 24 месяцев", — сказал Слуцкий.

По словам парламентария, такая мера станет серьезным сдерживающим фактором и заставит компании работать добросовестно на постоянной основе, а не только в период проверок. 5 сентября лидер профсоюза "ЯУправдом" Сергей Креков заявил, что сегодня в России складывается непростая ситуация в сфере работы управляющих компаний по обслуживанию недвижимости, которая не устраивает ни власти, ни жителей, ни сами УК.

Он подчеркнул, что выбрать УК, не обозначив того, кто будет от имени владельцев представлять их сторону в договоре, невозможно. Поэтому в договор следует вписывать имя заказчика услуг – это будет лицо, которое будет как заключать, так и расторгать контракт в интересах собственников.