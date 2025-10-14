Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил грубое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежительным отношением чиновника к памяти героев Великой Отечественной войны. Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте».
Ранее Федорищев сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район отправил в отставку Жидкова за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других муниципальных объектов. При этом, согласно разошедшемуся в СМИ ролику, сделал это губернатор в грубой форме с использованием нецензурного выражения.
Федорищев опубликовал полное видео инцидента, на котором видно, как он и Жидков подходят к камню с разбитой табличкой, на которой написано, что на этом месте «будет воздвигнут обелиск участникам Великой Отечественной войны». При этом, по словам чиновника, это «просто камень», который до этого находился в другом месте, но был перенесен.
«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — объяснил свое решение Федорищев.