Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил грубое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежительным отношением чиновника к памяти героев Великой Отечественной войны. Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте».

Ранее Федорищев сообщил, что после рабочей поездки в Кинельский район отправил в отставку Жидкова за недостаточное внимание к состоянию дома культуры, школы и других муниципальных объектов. При этом, согласно разошедшемуся в СМИ ролику, сделал это губернатор в грубой форме с использованием нецензурного выражения.

Федорищев опубликовал полное видео инцидента, на котором видно, как он и Жидков подходят к камню с разбитой табличкой, на которой написано, что на этом месте «будет воздвигнут обелиск участникам Великой Отечественной войны». При этом, по словам чиновника, это «просто камень», который до этого находился в другом месте, но был перенесен.