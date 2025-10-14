Глава Минфина США призвал Европу усилить давление на Россию

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал Европу усилить давление на Россию и государства, торгующие с ней нефтью.

© Global look

«Бессент также подтвердил приверженность США сотрудничеству с партнёрами по G7 для значительного усиления давления на Россию», — сообщили в ведомстве.

Министр подчеркнул также необходимость усилить давление и на любую страну, которая закупает в России нефть.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти.