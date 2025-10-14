Губернатор Самарской области жестко уволил главу района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев жестко отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, поводом к увольнению стали плохие результаты реконструкции ряда муниципальных объектов. Кадрами произошедшего поделился Shot.

Утром 14 октября Федорищев приехал с рабочим визитом в Кинельский район. По итогам осмотра муниципальных объектов, в которых ведутся работы по реконструкции, глава Самарской области остался недоволен. В частности, его не устроило состояние школы в поселке Кинельском, где провели капитальный ремонт только внутри заведения, а «за окном — не пойми что».

«Это просто камень, да?», — спросил при осмотре территории Федорищев у Жидкова.

После того, как глава Кинельского района ответил на вопрос утвердительно, губернатор сказал, что он уволен с добавлением нецензурного выражения. Также Федорищев в заключение хлопнул Жидкова по плечу и ушел.

«К сожалению, дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности. Я его представлю буквально в ближайшие несколько недель», — сообщил позже губернатор Самарской области.

Напомним, что Жидков возглавил Кинельский район осенью 2020 года по итогам конкурса. Его кандидатуру поддержали депутаты районного собрания представителей.