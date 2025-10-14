Захарова ответила на шутку генсека НАТО про холодильник и Lada

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала шутку генерального секретаря НАТО Марк Рютте про холодильник и автомобиль Lada, назвав главу Североатлантического альянса «фантастическим».

«Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала дипломат.

14 октября сообщалось, что Рютте рассказал советский анекдот про холодильник и автомобиль Lada во время дискуссии о недостаточном производстве истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Когда вы заказываете «Ладу», вам могут сказать, что она будет готова через 10 лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника», — пошутил генсек во время заседания парламентской ассамблеи альянса в Любляне.

После этого он отметил необходимость увеличить инвестиции в оборону со стороны стран Европы.

