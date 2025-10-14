Слова Лукашенко о готовности заключить «большую сделку» с США объяснили

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска заключить большую сделку с Соединенными Штатами.

Заявление Лукашенко говорит о стремлении белорусского лидера использовать «окно возможностей», созданное пребыванием на посту президента США сторонника концепции реализма в международных отношениях, отметил специалист.

Использовать эту возможность можно будет лишь в относительно узких временных рамках: заключить сделку необходимо до промежуточных выборов в Конгресс США, которые чаще всего заканчиваются поражением партии действующего президента и изменением баланса сил между демократами и республиканцами. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Эксперт допустил, что сделка Минска и Вашингтона будет включать снятие американской стороной большинства санкций в отношении Белоруссии.

«А вот что может предложить в ответ официальный Минск – большой вопрос. Вероятнее всего, речь будет идти об активизации Белоруссии в качестве негласного посредника в переговорах об урегулировании украинского конфликта», - сказал Селезнев.

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о значении возможной сделки между США и Белоруссией для Москвы.

«Сделка США с Белоруссией с высокой долей вероятности может заметно ускорить ход переговоров относительно прекращения «горячей фазы» конфликта на Украине, причем она будет скорее способствовать его «замораживанию» по корейскому сценарию», - отметил собеседник.

Ранее Лукашенко высказался о видении США роли Минска в конфликте на Украине.