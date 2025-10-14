Слова Лукашенко о готовности заключить «большую сделку» с США объяснили
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска заключить большую сделку с Соединенными Штатами.
Заявление Лукашенко говорит о стремлении белорусского лидера использовать «окно возможностей», созданное пребыванием на посту президента США сторонника концепции реализма в международных отношениях, отметил специалист.
Использовать эту возможность можно будет лишь в относительно узких временных рамках: заключить сделку необходимо до промежуточных выборов в Конгресс США, которые чаще всего заканчиваются поражением партии действующего президента и изменением баланса сил между демократами и республиканцами.Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета
Эксперт допустил, что сделка Минска и Вашингтона будет включать снятие американской стороной большинства санкций в отношении Белоруссии.
Вместе с тем политолог ответил на вопрос о значении возможной сделки между США и Белоруссией для Москвы.
Ранее Лукашенко высказался о видении США роли Минска в конфликте на Украине.