Захарова отреагировала на решение Латвии о высылке россиян

Решение властей Латвии о депортации 841 гражданина России является бесчеловечным варварством и нацизмом. Об этом во вторник, 14 октября, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

© Вечерняя Москва

По словам дипломата, в то же время говорить об опасности единовременной массовой депортации россиян из балтийской республики преждевременно. Она добавила, что посольство России в Риге будет помогать соотечественникам, которые оказались под угрозой высылки.

— Говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав, — передает слова пресс-секретаря ведомства ТАСС.

Разъяснена ситуация с высылкой россиян из Латвии

Латвийские власти обязали более 800 россиян уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что власти уже разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны россиян, депортированных из Латвии.