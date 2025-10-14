Захарова назвала бесчеловечным варварством решение Латвии о депортации россиян

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесчеловечным варварством и нацизмом решение Латвии о депортации россиян. Отвечая на вопрос ТАСС, дипломат особо подчеркнула, что речь идет о престарелых и часто больных людях.

"Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм", - заявила Захарова.

Она также отметила, что преждевременно говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян из Латвии.

Как отметила дипломат, МИД России внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг бесчеловечного решения властей Латвии выдворить из страны российских соотечественников, не подтвердивших знание латышского языка. "Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав", - сообщила официальный представитель российского дипведомства.

"Посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам", - указала она.

Захарова сообщила, что решение Латвии о депортации антигуманно в отношении престарелых и больных людей.