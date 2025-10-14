Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 октября, заявил, что в Кремле положительно оценивают назначение спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для работы по украинскому направлению.

© Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По словам Пескова, поручение президента США Дональда Трампа сосредоточить усилия Уиткоффа на Украине после урегулирования ситуации в Газе может стать шагом к дипломатическому разрешению конфликта. Он отметил, что Москва приветствует любые инициативы, направленные на поиск путей мирного урегулирования.

Представитель Кремля подчеркнул, что подтверждение политической воли США на содействие переговорам воспринимается как положительный сигнал.

— Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать уже на украинском направлении, — сказал он РБК.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего спецпосланника талантливым переговорщиком. По его словам, одна из встреч Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным продлилась пять часов вместо ожидаемых 15–20 минут.